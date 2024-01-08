طاقم تحكيم طوغولي لإدارة ودية المنتخب الوطني وبورندي

تم تعيين طاقم حكيم من الطوغو، لإدارة المباراة الودية التحضيرية التي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب بورندي.

وكشفت الفاف، عن تعيين الحكم الطوغولي، أكليسو غاناما، كحكم رئيسي في هذه المباراة الودية التحضيرية.

كما سيكون الحكم غاناما، مرفوقا في إدارة هذا اللقاء، بمواطنيه، كوملان أديوتسو، مساعد أول، وواسسو أوروتو، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لفنسنتيا أميدوم، حكمة رابعة.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية للمنتخب الوطني، في مواجهة بورندي، مقررة غدا الثلاثاء، انطلاقا من الثالثة زوالا، بملعب “كيغي” بالطوغو، بدون جمهور.