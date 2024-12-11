“طاكسيور” ضحية شخص باعه سيارة محل بحث أمني !

أجلت محكمة الشراقة ملف قضائي تورط فيه 7 أشخاص وجهت لهم تهم خيانة الأمانة، السرقة والتزوير، وذلك بعدما كشفت التحريات تداولهم بالبيع والشراء لسيارة من نوع “بولو فولسفاقن” بعد التلاعب بوثائقها.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية وهو طاكسيور” يدعى “خ.ح.ي” تفيد أنه اقتنى سيارة من نوع “بولو فولسفاقن” بسعر 178 مليون سنتيم. لممارسة بها نشاطه كسائق سيارة أجرة، وتم إجراءات البيع والشراء بينه وبين أحد المتهمين السبعة ببلدية برج الكيفان. حيث تم شطب البطاقة الرمادية غير أنه خلال عملية مراقبة لمصالح الأمن. تبين أن المركبة محل خيانة الأمانة السرقة والتزوير، حيث استرجعت مصالح الشرطة السيارة فيما قيد شكوى ضد البائع. الذي تم توقيفه، هذا الأخير أكد هو الآخر أنه قام بشراء المركبة أيضا قبل بيعها.

وبناء على ذلك تم التوصل لسبعة أشخاص آخرين تداولوا المركبة فيما بينهم. وعليه تم توجيه الاتهام لهم بالتهم السالف ذكرها، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من معطيات.