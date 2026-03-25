“طاكسيور” متهم بالاتجار بالممنوعات بعد حجز 204 قرص “بريغابالين” في الكاليتوس

تورّط أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، ناقل من الخواص للتطبيقة المعروفة باسم ( أندريف)، في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية، ومدان بعقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا، على إثر توقيفه من طرف مصالح الأمن بالعاصمة برفقة شخص آخر قام بنقله من مدينة القبة الى حي الكاليتوس بمقابل مالي يقدر بـ900 دج.

وجاءت العملية بالاستعانة بعنصر متسرّب تحت إشراف نيابة الجمهورية الذي لعب دورا هاما في الإطاحة بالمتهمين الموقوفين، بينما لا يزال متهم وحيد في حالة فرار.

وحسب ما كشفته مجريات المحاكمة، تبين أن معلومات مؤكّدة وردت رجال الضبطية القضائية أن أحد الأشخاص يقوم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بحي الكاليتوس.

وبعد إعداد خطّة مُحكمة، تمّ تتبّع مسار السيارة التي انطقلت من مدينة القبة الى حي الكاليتوس شرقي العاصمة، كان قي قيادتها المتهم الموقوف(ب.عماد الدين).

حيث وأثناء نزول مرافقه بمعية شخص آخر يدعى (م.عصام)، لأجل شراء كمية من المؤثرات العقلية، داهم رجال الشرطة الأمكنة.

وبمجرد مشاهدتهم ركض صاحب الصفقة ومرافقه نحو السيارة وطلبا من السائق الفرار بسرعة.

وفي الطريق تخلص المتهم الموقوف من كيس المخدرات رميا بالطريق، حيث التقطه رجال الضبطية وضبط بداخله 204 كبسولة من مؤثرات بريغابالين.

وفي الجلسة اعترف السائق المتهم الموقوف(ب.عماد الدين)، أنه ليس له علاقة بالقضية او بالمؤثرات العقلية المحجوزة في ملف الحال.

وأكد المتهم أن المتهم الثاني الذي طلب منه إيصاله إلى مدينة الكاليتوس بحكم أنه ناقل من الخواص هو من رمى الكيس.

وقال إنه عند وصوله إلى حي الكاليتوس، التقى أحد الأشخاص، ثم عاد مسرعا وطلب منه الفرار بسيارته.

وبالمقابل حاول المتهم الثاني التملص من المسؤولية الجزائية راميا بالتهم على المتهم الفار(م.عصام)، مؤكدا أنه هو من قام برمي كيس المخدرات من السيارة.

وأمام ماورد من معطيات، التمست النيابة العامة بالجلسة تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة كل متهم بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج.