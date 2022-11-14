“طاكسيور” مهدد بالحبس لمحاولة تهريبه أطقم من الذهب إلى تركيا

اوقفت شرطة مطار هواري بومدين شاب في العقد الثالث من العمر، بشبهة تهريب كمية معتبرة من معدن الذهب الخالص الى دولة تركيا. بجيث مكنت العملية من حجز مجوهرات ثمينة يقدر وزنها اجمالا ب 203.9 غرام. كان يرتديها المشتبه فيه كحيلة منه حتى يتسنى له إخراجها.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم الموقوف الذي يزاول عمله كسائق سيارة أجرة. أنه وخلال سفريته المبرمجة الى مطار اسطنبول بتركيا، تم اكتشاف حيازته على طاقم من الذهب الخالص. يتمثل في خاتم يقدر وزنه ب 53غ، وساعة يد ذات معصم ذهبي يقدر وزنها إجمالا 110غ. وسلسلة ذهبية بوزن 7 غ ، بالاضافة الى سوار ذهبي يقدر وزنه ب33غ، وعليه تم حجز المجوهرات واحالة المعني للتحقيق .

المتهم وخلال مواجهته أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين. بالوقائع المنسوبة اليه لمتابعته بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر نكرانا قاطعا محاولة تهريبه المصوغ الى تركيا للمتاجرة به. مصرحا لهيئة المحكمة، بأن الساعة الذهبية تعد ذكرى غالية من والده المتوفي ويحافظ بها منذ 2010. ومن غير المنطق أن يلبسها في يده بغرض بيعها، كما ان الخاتم محل الحجز هو ملك لزوجته سلمته له بغرض تبديله بذهب جديد في تركيا، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته من روابط التهمة المنسوبة اليه.

من جهته وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ضعف المحجوزات، في حين قررت المحكمة النطق بالحكم الاسبوع المقبل.