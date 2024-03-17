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طاكسي ماشي عادي : تخيّل يقولك الطاكسيور نروحو للدار عندي ضياف ممبعد ندّيك..كيفاش دير؟

بقلم النهار أونلاين
طاكسي ماشي عادي : تخيّل يقولك الطاكسيور نروحو للدار عندي ضياف ممبعد ندّيك..كيفاش دير؟
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