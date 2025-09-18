طالبات من إيطاليا تلتحقن بجامعة “بوزريعة” لدراسة اللغة العربية

استقبل اليوم الخميس مدير جامعة الجزائر 2″ بوزريعة”، البروفيسور السعيد رحماني، أربع طالبات قادمات من إيطاليا، التحقن بالجامعة لدراسة اللغة العربية في إطار برنامج التبادل ايراسموس.

وكان مدير الجامعة مرفوقا بكل من المكلفة بالعلاقات الخارجية البروفيسور آسيا قاصد وعميد كلية اللغة العربية وآدابها البروفيسور علي بورنيسة. والأمين العام للكلية.

وفي كلمة ترحيبية، عبّر مدير الجامعة عن سعادته باستقبال الطالبات، مؤكداً حرص الجامعة على تهيئة أفضل الظروف البيداغوجية والعلمية لتمكينهن. من خوض تجربة دراسية مميزة. تتيح لهن التعرف على اللغة العربية والثقافة الجزائرية.

من جانبهن، عبّرت الطالبات الإيطاليات عن سرورهن بحفاوة الاستقبال، وعن تطلعهن للاستفادة من خبرة أساتذة الجامعة وتعميق معارفهن باللغة العربية والانفتاح على المجتمع الجزائري.