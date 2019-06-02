طالبات يتعرضن للاعتداء ويمنعن من دخول إقامة بلقايد بوهران

اهتزت الإقامة الجامعية سلماني شعبان ببلقايد في وهران على وقع تجاوزات خطيرة وقعت داخل الحرم بعد إقدام أشخاص على الاعتداء على طالبات داخل مكتب مدير الخدمات الجامعية.

قبل تطور الامور إلى الاستنجاد بطلبة اخربن لتهديد الطالبات المعنيات ومنعهن من دخول الإقامة خلال الشهر الفضيل.

الطالبات اللواتي أجبرن على الفرار والتنقل للمبيت رفقة صديقاتهن باقامات أخرى تقدمن بشكوى رسمية أمام مصالح الامن ووكيل الجمهورية من أجل إيجاد حلول عاجلة لحالة التسيب والفوضى واللامن الحاصلة بإقامة بلقايد.

التي تشهد أوضاعا متعفنة ومتدهورة نتيجة اختلاط غرف الذكور مع الإناث حسب ما روت للنهار من حقائق خطيرة تحصل داخل حرم الإقامة ظلت العديد من الطالبات متكثمة عنها خوفا وانصياعا لتهديداتهم التي تعدت الاعتداء والتحرش الجنسي.

ولم تقتصر الأمور على ذلك بل اقدم المعتدون الذين أكدت بشأنهم الطالبات الضحايا انهم يقيمون بالإقامة بصفة غير قانونية على اقتحام غرفهن وتكسير اثاثها إلى جانب تمزيق وإتلاف أغراضهن الشخصية مع سرقة البعض منها.

الطالبات اللواتي اجبر البعض منهن أمام حالة الانفلات الأمني الذي تشهده الإقامة على مغادرة مقاعد الدراسة يطالبن بالتحقيق للكشف عن ملابسات حادثة انتهاك الحرمات وتعريضهن للخطر دون رقيب أو حسيب.

مدير الخدمات الجامعية وفي تصريح لقناة النهار بخصوص القضية انها تفجرت بمكتبه بعد دخول الطالبات في مناوشات بينهن وتم التدخل لفكها وتم ٥تح تحقيق داخلي في انتظار عقد اجتماع مع الأطراف المتنازعة من الطلبة وان تكررت سيتم إنهاء الإجراءات البدنية اللازمة وإحالة المتسببين على المجلس التأديبي حفاظا على استقرار وامن الإقامة الجامعية ووقف كل انتهاك يمس الطالب والطالبة على حد السواء مشيرا إلى مشكل اختلاط الذكور والإناث بالإقامة الذي هو سبب كل هذه المظاهر السلبية.