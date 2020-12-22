تقارير ترصد تراخٍ وخروقات لـ”البروتوكول” الصحي في الأحياء الجامعية

طالبان فقط في الغرفة الواحدة بالإقامات الجامعية

كل فوج لا يجب أن يتجاوز عدد الطلبة داخله 14

وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية، أمرتهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية ضدّ وباء “كوفيد 19“، بعدما رصدت بعض التراخي في الأسبوع الأول من الدخول الجامعي.

وأكدت المراسلة بأن الدراسة التي تتم عبر الفوج يتم تقسيمها إلى جزئين، حيث أن الطلبة يدرسون يومين فقط في الجامعات وثلاثة أيام عن بعد، وهذا وفق المخطط البيداغوجي الذي تم إعداده على مستوى وزارة التعليم العالي ومشاركة العديد من المؤسسات الجامعية.

وبالنسبة للتفويج، فإن عدد الطلبة في الفوج الواحد لا يجب أن يتعدى 14 طالبا، وهذا حفاظا على سلامة الطلبة وتفادي انتشار فيروس “كورونا”.

ويسمح هذا النمط من التعليم بتنظيم دروس عن بعد لاستكمال متطلبات المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، بما يمكن بعد ذلك من إجراء عدد من النشاطات البيداغوجية بشكل حضوري، وكذا القيام بأعمال التقييم باعتماد “بروتوكول” صحي من خلال تفويج الطلبة واحترام قواعد الحماية والوقاية.

وبالنسبة للإقامات الجامعية، فقد شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة ألا يتجاوز عدد الطلبة 2 في الغرفة الواحدة، حيث تم تقليص الطلبة بنسبة 50 من المئة.

وفي هذا الصدد، أكد بعض مديري الإقامات الجامعية بأن الإقامة تسمح فقط بالنسبة للطلبة الذين يتلقون دروسا بصفة حضورية وهذا لتفادي الاكتظاظ.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد بأن الاستفادة من الإقامة الجامعية تعود للطلبة الذين يقيمون بعيدا عن الولايات التي يدرسون فيها، موضحا بأن “الإقامة ستستوعب ثلث الطلبة والأولوية للطلبة القادمين من ولايات بعيدة، لا سيما ولايات الجنوب، والتقدير سيبقى دوما للكليات، فهناك كليات لديها تعداد قليل، وهو ما يمكنها من استقبال نصف الطلبة أو كلهم في بعض الأحيان”.