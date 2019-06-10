طالبان يطعنان زميلهما داخل جامعة «منتوري 1» بقسنطينة

بقلم إ.ب

بقلم إ.ب

الضحية قال إن السبب يعود إلى خلاف شخصي بينه وبين الجناة

تقدم طالب جامعي يبلغ من العمر 22 سنة، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب. ر» طالب تخصص علوم بيولوجية، بشكوى أمام عناصر الأمن.

مفادها تعرضه للضرب بالسلاح الأبيض من طرف زميلين له داخل حرم جامعة «منتوري 1»، أثناء مشاركتهم في المظاهرات التي كان ينظمها الطلبة على فترات منذ بدء الحراك الطلابي.

مما أدى إلى إصابته بجراح على مستوى اليد والساعد، بعجز قدره الطبيب الشرعي بـ 3 أيام.

الضحية أكد أن السبب يعود إلى خلافات شخصية بينه وبين الفاعلين، رفض الإفصاح عنها، مقدما هويتهما.

والتي تم من خلالها عرضهما على التحقيق، هنالك أنكرا كلاهما ما جاء على لسان زميلهما.

مشددين على سلمية الحركة التي كانوا يشاركون فيها، وأن المسيرات لم تسجل أية تجاوزات، وأن ادعاءات صديقهما لا أساس لها من الصحة.

الضحية قدم شهادة طبية تثبت صحة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، إلا أنها دونت قبل تقدمه بالشكوى بأكثر من أسبوع.

وعن سبب تأخره في تقديم الشكوى، صرح بأنه كان يخاف جو المحاكمات والمراكز الأمنية، كما كان متخوفا من توريط أشخاص آخرين في الحادثة.

وأن قرار اللجوء إلى الأمن المتأخر، كان بعد تلقيه تهديدات جديدة من الفاعلين، ليعود ويسقط حقه في متابعة زميليه جزائيا أمام هيئة المحكمة.

خوفا على مستقبلهما الدراسي والعملي -على حد قوله-. من جهته، ممثل الحق العام التمس في حقهما تسليط عقوبة عام حبسا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة.

في حين أجلت المحكمة الفصل في قضية الحال إلى جلسة لاحقة.