طالبة تحاول الإنتحار بقطع شرايبن ذراعها داخل جامعة باتنة في يوم الطالب

عاش صبيحة اليوم طلبة قسم اللغة الأمازيغية بجامعة باتنة “1” حالة رعب حقيقية عقب إقدام طالبة تدرس سنة ثانية لغة عربية

على محاولة الإنتحار بطريقة تراجيدية، عندما إستعانت بآلة حادة وقامت بقطع شرايين ذراعها وهي في حالة هستيرية خاصة

مع بداية تدفق الدماء بغزارة، ملطخة موقع الحادث على مستوى سلالم قسم اللغة الامازيغية، قبل الإستنجاد السريع بمصالح الحماية المدنية

التي حولت المعنية إلى المستشفى الجامعي التهامي بن فليس، أين أخاط الأطباء مواضع الجروح والإبقاء عليها تحت العناية.

من جهتها المصالح المعنية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذه الواقعة التي تزامنت وعيد الطالب.

علما أن مصادر تحدثت عن مشاكل معقدة تعاني منها هذه الطالبة المنحدرة من بلدية تازولت.