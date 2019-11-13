طالبة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد سقوطها من الطابق الثالث بجامعة بسكرة

لفظت الطالبة “فاطمة الزهراء. ش” أنفاسها الأخيرة، بالعناية المركزة لمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة، بعد سقوطها بجامعة محمد خيضر ببسكرة.

الطالبة وصلت للمستشفى في حالة حرجة، إثر تعرضها لجروح بليغة على مستوى الرأس، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بكلية العلوم الانسانية والإجتماعية.

وتعرضت الضحية، والتي تدرس السنة الثانية ماستر، للحادث، قبيل منتصف النهار، ونقلت لمصلحة الاستعجالات.

وذلك قبل أن يتم تحويلها إلى مصلحة العنايةالمركزة، لتفارق الطالبة الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة.

ووفق مصادر “النهار أونلاين”، فإن مصالح الدرك المختصة إقليميا، باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث الذي اهتزت له جامعة محمد خيضر ببسكرة.

وتعاطف سكان الولاية عموما والأسرة الجامعية خصوصا، مع عائلة هذه الطالبة.