طالبة جزائرية تتعرض للطعن داخل الجامعة في فرنسا

تعرضت طالبة جزائرية للطعن داخل جامعة باريس سيتي، الناتجة عن اندماج جامعتي باريس ديكارت وباريس ديدرو.

وتعرضت الطالبة للطعن في مبنى في الحرم الجامعي سان جيرمان دي بري. الواقع في شارع ديس سانت بيير (الدائرة السادسة).

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية أن الضحية، امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا ولدت في الجزائر، عازبة.

وأخبر مكتب المدعي العام في باريس صحيفة “لو فيغارو” أنه تم فتح تحقيق في “محاولة القتل العمد”. وعهد به إلى القسم الثالث من الشرطة القضائية في باريس.

وتم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عامًا من منطقة باريس. حيث تم وضعه في حجز الشرطة قبل نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وبحسب الادعاء ، فإن “طبيعة العلاقة” بين الضحية والمدعى عليه، وكلاهما طالب في باريس سيتي، لم تثبت.

وتم العثور على سكاكين من المحتمل أن يكون قد استُخدم في ارتكاب. واحدة داخل الجامعة والأخرى في سلة قمامة بالخارج.

وقالت الجامعة التي استمرت في الدراسة في فترة ما بعد الظهر إن الطابق السابع من المبنى تم تحييده في إطار التحقيق.

وكانت خلية الطوارئ الطبية والنفسية في Samu موجودة في الموقع لدعم الطلاب والموظفين.

رد جان بيير ليكوك ، عمدة الجمهورية في الدائرة السادسة: “نتمنى الشفاء للضحية. وأحيي عمل الشرطة التي ألقت القبض على المشتبه به بسرعة”.