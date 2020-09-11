طالبة جزائرية تطور نموذجا أمنيا يضمن التحكم في الوصول لأي نظام كمبيوتر

طورت الطالبة الجزائرية، ليندة عليان، والتي تدرس في جامعة كيبيك، نموذجًا أمنيًا جديدًا يضمن التحكم في الوصول إلى أي نظام كمبيوتر

وهنأت سفارة كندا بالجزائر الطالبة الجزائرية في ريموسكي، بعد حصولها على اهتمام دولي لتطويرها النموذج الأمني الجديد للكمبيوتر.

بعد تخرجها بدرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، طورت الطالبة الجزائرية نموذجًا أمنيًا جديدًا يضمن التحكم في الوصول لأي نظام كمبيوتر.

وحصلت الطالبة على جائزة أفضل ورقة بحثية، بعد نشرها في المؤتمر الدولي 14 لمستقبل الشبكات والاتصالات، الذي عقد في هاليفاكس.

ويُطلق على نموذج الأمان الذي صممته الطالبة اسم HoBAC، وهو نموذج التحكم في الوصول إلى قواعد السمات ذات الترتيب الأعلى.

ويتميز النظام بمرونته في إنشاء سياسات للتحكم في الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر، كما يساعد على حماية الأصول الرقمية، مثل البيانات أو المستندات.

ونُشرت مقالة عليان الحائزة على جوائز في المؤتمر الدولي الرابع عشر حول مستقبل الشبكات والاتصالات على منصة Science Direct.

وحقق المشروع توازنًا جيدًا بين النظرية والتطبيق بالإضافة إلى تحديات تكنولوجيا المعلومات والتي أصبحت في طليعة التكنولوجيا.