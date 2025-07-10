طالبة حقوق متهمة بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه

تابعت محكمة الشراقة اليوم الخميس طالبة جامعية، تخصص حقوق تدعى “س.س”، بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامهم. وذلك على خلفية رفضها الخضوع لأوامر رجال الشرطة خلال مداهمة شاطئ عمومي بسيدي فرج. ورفضها تخفيض صوت الموسيقى والتوقف عن اللعب بالشماريخ والألعاب النارية خلال إحيائهم لحفل بالشاطئ.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب عملية تدخل لمصالح الشرطة القضائية في إطار تنظيم الشواطئ ومنع الاستغلال غير شرعي لها. و تأمين الشواطئ حفاظا على راحة المصطافين بسيدي فرج. حيث لفت انتباه رجال الشرطة إطلاق شماريخ وألعاب نارية مصحوبة بموسيقى عالية. أين تقدم أحد رجال الشرطة طالبا خفض صور الموسيقى وتوقيف الألعاب النارية. وهو الأمر الذي رفضته إحدى الحاضرات المعنيات بذلك ويتعلق الامر بالمدعوة “س.س”. هاته الأخيرة دخلت في مناوشات مع رجال الشرطة. الامر الذي دفع لتحويلها لمركز الشرطة واحتجازها بعد الاشتباه في التقاطها صورا لرجال القوة العمومية. وتمت عقب التحقيق معها متابعتها بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.

المتهمة مثلت أمام المحكمة وأنكرت كل ما نسب لها أكدت أنها كانت برفقة عائلتها بشاليهات سيدي فرج يحتفلون. في وقت كان المكان مكتظا بالعائلات تحتفل بنجاحات شهادة التعليم المتوسط “البيام”. وأن رجال الشرطة داهموا الأماكن بشكل عنيف أخاف الأطفال الذين كانوا برفقة عائلاتهم. وأن رجال الشرطة اتهموها بتصويرهم وهو ما لم يحصل. واحتجزوها لمدة ساعتين. كما أنها وقعت على محضر السماع تحت الصغط. كما أنكرت بشكل قاطع إهانتها لرجال الشرطة أو الاعتداء عليهم.

من جهتها دفاع المتهمة الطالبة، أكدت أن أركان التهمة المتابع بها موكلتها غير قائمة وطالبت بإفادتها بالبراءة.

وعليه إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة مالية غير نافذة تقدر بـ 20 ألف دج.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور