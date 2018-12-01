طالبة منقّبة: الأستاذ أهانني أمام الطلاب في الجامعة

قام أستاذ جامعي، بطرد طالبة منقبة، من قاعة المحاضرات، في جامعة وهران.

وقالت السيدة عائشة بوجوداد، إن الأستاذ طلب منها نزع النقاب او مغادرة القاعة.

وأضافت، في تصريح للنهار، أنه طالبها بورقة ادارية تسمح لها بالدراسة .

وعند اتصالها بالإدارة، اكتفت الأخيرة، بالقول ” سنتصل بك لاحقا”.

وفي تصريح للنهار، اعتبرت الطالبة عائشة ، أن ما قام به الأستاذ إهانة بالنسبة لها، وللطالبات المنقبات.

ومن جهته، قال المحامي نجيب بيطام، أن النقاب حرية شخصية، والقانون يكفل الحريات الخاصة للأفراد.

وأضاف المحامي، ان على الأستاذ أن يطلب السماح من الطالبة التي تدرس السنة الأولى علوم انسانية، وهي ربة بيت.

وأشار في ذات السياق، أن من الناحية القانونية يمكن للأستاذ أن يطلب نزع النقاب للطالبات لتحقق من هويتها.