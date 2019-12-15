طالبتان جامعيتان ضمن شبكة اجرامية لترويج المؤثرات العقلية بقالمة

نجحت شرطة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن قالمة، في الاطاحة بنشاط شبكة اجرامية لترويج المؤثرات العقلية .

الشبكة مكونة من ثلاثة اشخاص، تتراوح اعمارهم بين 21 و35 سنة من بينهم طالبتين جامعيتين، ينحدرون من مدينة قالمة وضواحيها.

وتم تحويلهم على مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات اللازمة، بعد اخطار الجهات القضائية المختصة اقليما.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، عملية الاطاحة بالشبكة الاجرامية، جاءت اثر ورود معلومات، مفادها وجود اشخاص يروجون كميات معتبرة من المؤثرات العقلية.

وتم فتح تحقيق في القضية، حيث اسفر التحقيق الى الوصول لأفراد الشبكة، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بحوالي 8000 قرص مهلوس، كانت مخباة داخل بيت احد الموقوفين، بالاضافة لمبلغ مالي معتبر يعد من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

وتم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين من افراد الشبكة ، لتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليما، خلال الساعات القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار، حيازة وترويج المؤثرات العقلية.