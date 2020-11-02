طالبوا باحترام الرقم التسلسلي وتوزيع شقق 4 غرف بشفافية..مكتتبو “عدل 2” يحتجون في برج بوعريريج

نظّم المئات من مكتتبي “عدل 2” في ولاية برج بوعريريج، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة، للمطالبة باحترام الرقم التسلسلي في توزيع السكنات على المكتتبين، كما هو معمول به قانونيا، إضافة إلى المطالبة بالشفافية في توزيع شقق ذات الأربع غرف. ويأتي الاحتجاج على خلفية توزيع 464 قرار تخصيص بمناسبة الفاتح نوفمبر من أصل 1500 تخصيص كان من المفترض أن يستلمها أصحابها، حيث قامت الوكالة الوطنية بإرسال 464 تخصيص إلى الوكالة الولائية بالمناسبة، وتبين أن الوكالة الوطنية لم تحترم التسلسل الكرونولوجي لرقم التسجيل، إضافة إلى عدم منح شقق الأربع غرف لأصحابها الذين يستحقونها قانونيا، وهي العائلات التي لديها طفلين فأكثر.

ويطالب المحتجون بإعادة ترتيب الأمور وتصحيح الأخطاء التي وقعت بإعادة العمل بالترتيب الكرونولوجي، وتوضيح الاستفادات من شقق أربع غرف وفقا للقانون.

هذا وقام مدير الوكالة الولائية باستقبال المحتجين ومناقشة الانشغالات في انتظار تبليغها إلى المديرية العامة.