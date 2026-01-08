طالب جامعي ضمن عصابة لترويج الكيف و”الكاشيات” في زرالدة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بزرالدة من توقيف شابين في العقد الثاني من العمر احدهما طالب جامعي فيما لاذ آخر بالفرار خلال عملية مداهمة لمنطقة مشبوهة بالقرية الفلاحية بزرالدة أسفرت على حجز كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات موجهة للبيع بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ملابسات القضية تعود لتاريخ 11 سبتمبر 2025 وعلى إثر معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية بزرالدة بخصوص وجود عصابة مختصة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالقرية الفلاحية تم فتح ملف للتحري فيه، وبعد عملية تمشيط ومراقبة في دورية روتينية ليلا لفت انتباه مصالح الضبطية مجموعة من الأشخاص محل الشبهة مجتمعين حوالي الساعة الحادية عشر ليلا بالمنطقة، وبعد الاقتراب منهم لاذ أحدهم بالفرار و يتعلق الأمر بالمدعو” د.س” الذي رمى خلفه كمية من المؤثرات العقلية تقدر 31 قرص مهلوس و أمشاط فارغة ، فيما تم توقيف شابان آخران حاولا مقاومة وعرقلة مهام رجال الشرطة المكلفة بمكافحة المخدرات خلال تأدية مهامهم. وعليه تم تحويل الشابين على مركز الشرطة وحجز هواتفهما النقالة و دراجة نارية كانت بحوزة أحدهما بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة بوزن 0.23 غ كوكايين ويتعلق الأمر بالمدعو” ن.ف” وش.م” طالب جامعي اللذان تم ايداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة بأمر من وكيل الجمهورية المختص اقليميا عن تهمة عرقلة اعوان الامن المكلفين بقضايا المخدرات خلال تأدية مهامهم و حيازة المخدرات المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير قانونية.

المتهمان وخلال استجوابهما اليوم الخميس أمام محكمة الشراقة انكرا ما نسب لهما من تهم جملة وتفصيلا واكدا أن تواجدهما بالأماكن يوم الواقعة كان تلقائيا بحكم إقامتها على بعد أمتار بنفس مكان ضبطهما ، وأنه وبعد اقتراب مصالح الضبطية لاذ المتهم الثالث” د.س” بالفرار و رمى وراءه كمية من المهلوسات، مؤكدان انهما لم يعرقلا مهام الأمن كما لم يلوذا بالفرار بحكم عدم حيازتهما لأي ممنوعات وليس لهما اي علاقة بالمؤثرات العقلية بالبيع أو الترويج، كما أنكرا أي علاقة تربطهما بالمتهم الفار المعروف بالمنطقة بالترويج وله سوابق في قضايا المخدرات.

وأكد المتهمان أن مصالح الأمن لم تعثر بحوزتهما على أي ممنوعات سوى مبلغ مالي يقدر ب 5 آلاف دج.

هيئة دفاع المتهمين نوهت لغياب اي دليل ادانة ضد المتهمان في قضية الحال، فيما يخص عرقلة مهام اعوان الشرطة المكلفة بمعاينة قضايا المخدرات، وطالب بافادتهما بالبراءة من روابط هاته التهمة والبراءة من تهمة الحيازة بغرض البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية بحكم ان محضر المعاينة لم يسفر عن ضبط بحوزتهما على أي ممنوعات وكان التفتيش سلبي لمنزلهما.

وعليه و أمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية مع تثبيت الأمر بالقبض ضد المتهم الفار.