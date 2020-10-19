طالب جامعي متهم بإخفاء قارورات عطر من النوع الفاخر مسروقة من محل بـ “ميسوني”

عالجت محكمة سيدي احمد بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر ، طالب جامعي في العقد الثالث من العمر، بعد مواجهته بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.

المسروقات تمثلت في قارورات عطر تم الإستيلاء عليها من قبل متهمان آخران متواجدان في حالة فرار، بعد اقتحامهما لمحل تجاري بحي “ميسوني” بالعاصمة وسرقته.

تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة، تعود لشهر مارس 2019، بعدما أقدم المتهمان المتواجدان في حالة فرار، بإقتحام محل تجاري لبيع العطور بحي “ميسوني”، بالعاصمة.

وقام المتهمان باستيلاء على 40 قارورة عطرمن النوع الفاخر ، ولاذا بالفرار، ويوم الواقعة التقيا عن طريق الصدفة بالمتهم الثالث الذي كان على متن سيارته، وطلبا منه إخفاء كيس يحتوى على المسروقات.

غير أن المتهم الحالي رفض ذلك، وتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة وبلغ عن المتهمان، ووعد الضحية بأنه سيرجع له المسروقات.

وبعد استجواب المتهم من قبل قاضي الجلسة، أنكر التهمة المتابع بها جملة وتفصيلا، مصرحا أنه بتاريخ الوقائع، التقى بصديقيه وطلبا منه إخفاء كيس المسروقات غير أنه رفض ذلك، وتوجه إلى مصالح الأمن وبلغ عنهما.

ليتفاجأ بتوريطه في القضية، وتلفيق له تهمة إخفاء أشياء مسروقة، من جهته دفاعه وخلال مرافعته، أشار بأن موكله بلغ عن الواقعة، فوجد نفسه متابع قضائيا، بسبب صحيفة سوابقه العدلية كونه مسبوق قضائيا.

كما أضاف أن المتهم اندمج في المجتمع، وتحصل على شهادة البكالوريا بالمؤسسة العقابية، وحاليا طالب جامعي، منوها في ذلك أن عنصر العلم منعدم في قضية الحال.

و لهذا طالب بالبراءة التامة في حق موكله، ومن جهته إلتمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة، عام حبس نافذ، فيما قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم الأسبوع المقبل .