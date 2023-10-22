طالب جامعي مهدد بالحبس بعد اعتدائه بالضرب على أستاذه بكلية الحقوق

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. لطالب جامعي بكلية الحقوق بسعيد حمدين “م.أ.م”. بعد قيامه بالتعدي بالضرب على أستاذه داخل الحرم الجامعي بكلية الحقوق بسعيد حمدين .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام المتهم الضحية “ح.ب” أستاذ جامعي بكلية الحقوق سعيد حمدين. برفع شكوى ضد المتهم “م.أم”طالب جامعي تخصص ماستر بكلية الحقوق. يتهمه فيها بالتعدي عليه و ضربه مسببا له كدمات زرقاء على مستوى الصدر و العين.

المتهم وأثناء مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه، و اكد انه لم يقم بالاعتداء عليه. بل كانت هناك مناوشات كلامية بينه وبين الضحية. و ان المشكلة بدات داخل قاعة الاعمال الموجهة.

و اضاف المتهم انه أثناء الدراسة استفزه الاستاذ. موجها له كلمة ” اغلق فمك منيش نهدرمعاك ” مما ادى الى حدوث مناوشات كلامية بينهما.

فيما صرح الضحية الاستاذ ان المتهم قلل من قيمته ولم يحترمه ،موجها له عبارات نابية ،خاصة وانه حامل لشهادة الدكتوراه، وقضى نصف عمره في التعليم.

وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها طالب المتهم بتبرئته من القاضي الذي حدد هذا الاخير تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة.