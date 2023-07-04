طالب جامعي مهدد بالحبس لاعادة نشره فيديوهات لحركة ارهابية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لطالب جامعي “ف.ب”. بعد اعادة نشره لمنشورات تمس بالمصلحة الوطنية عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي. وتلك المنشورات سبق وان تم نشرها من طرف حركة مصنفة ارهابية .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له تهمة نشر و ترويج اخبار كاذبة تمس بالمصلحة الوطنية. اهانة هيئة نظامية ،هذا وقد انكر التهم المنسوبة اليه و صرح انه نشر تلك الفيديوهات في وقت الحراك ،وليس لديه اي انتماء ولم تكن له اي نية للاضرار بالمصلحة الوطنية، في حين طالبت هيئة دفاعه من هيئة المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه و اضافت ان موكلها طالب جامعي بسيط لا توجد له اي انتماء فهو يدرس بالجامعة وجد نفسه متابع بمواد ثقيلة تمس بالمصلحة الوطنية وليس له اي نية للاضرار بالمصلحة الوطنية ،كما حددت القاضي تاريخ 11 جويلية للنطق بالحكم في القضية.