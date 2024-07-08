طالب جامعي مهدد بالحبس لحيازته المخدرات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة عام حبس نافذ لشاب في العقد الثالث من العمر لطالب جامعي في العلاقات الدبلوماسية ، لمتابعته في قضية حيازة المؤثرات العقلية.

وتم توقيف المتهم في قضية الحال، خلال اجتيازه نقطة تفتيش لرجال الشرطة ، بالقرب من الجامعة، و أسفرت عملية التفتيش الجسدي للمتهم عن حجز كمية من المؤثرات العقليةمن نوع “بريغابالين”.

واعترف المتهم منذ الوهلة الاولى أمام رجال الشرطة بأن المؤثرات المضبوطة بحوزته ملك له كونه يقوم بتعاطيها .

ونفس التصريحات تمسك بها المتهم أمام هيئة المحكمة، خلال مثوله للمحاكمة ، ملتمسا للقاضي تبرئته .

من جهته التمس الدفاع من القاضي إعادة تكييف الوقائع من المادة 13 الى المادة12 من قانون العقوبات، ولتكن عقوبة موقوفة التنفيذ باعتبار أن موكله غير مسبوق قضائيا، واول مرة يمثل أمام العدالة ،خاصة وانه طالب جامعي ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الاسبوع المقبل.