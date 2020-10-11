طالب جامعي مهدد بـ5 سنوات حبسا نافذا بتهمة إصدر شيك بدون رصيد

فتحت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ملف طالب جامعي، على خلفية متابعته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليار سنتيم.

وتعود أحداث القضية بعد شكوى رفعها الضحية أمام المصالح الأمنية اثر معاملات تجارية تمت بينه وبين المتهم .

مجريات القضية، وبناء على ما دار في جلسة المحاكمة اليوم، انطلقت بعد أن تعامل الضحية مع المتهم في عدة عمليات تجارية، ليسلمه هذا الأخير، شيك بقيمة مليار سنتم، وبعد توجه الضحية إلى البنك من أجل صرفه، تبين أنه بدون رصيد،

وبعد مثول المتهم أمام محكمة سيدي امحمد، بناء على إجراءات الإستدعاء المباشر، اعترف فعلا بتعامله مع الضحية، موضحا أنه سلمه مبلغ 500 مليون سنتيم، وبقي يدين له ببقية المبلغ المالي.

من جهته الضحية، صرح أن شريكه منحه شيك بدون رصيد بقيمة، مليار سنتيم، وعليه طلب دفاعه، تعويض بقيمة الشيك.

و من جهة أخرى دفاع المتهم أثناء مرافعته أشار أن والد موكلها، كان بصدد بيع مسكنه العائلي، وذلك بغية تسديد قيمة الشيك، ملتمسة إفادته بأقصى ظروف التخفيف.

و على إثر مادار في الجلسة ، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حق المتهم، وغرامة بقيمة الشيك، مع إصدار أمر بإيداعه الحبس بالجلسة.