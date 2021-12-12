طالب جامعي وحارس إقامة جامعية يغتصبان طالبة في وهران!

دخلا بسيارة إلى الإقامة وأرغماها على مرافقتهما

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في مجلس قضاء وهران، بسبع سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين في قضية الاغتصاب، الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف وحمل أسلحة بيضاء من دون مبرر شرعي، بعد التماس النيابة العامة تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من “غ.فتحي” و “م.عامر”، وهما على التوالي طالب جامعي وحارس الإقامة الجامعية المختلطة في “بلڤايد” ببلدية “بئر الجير”، فيما الضحية طالبة جامعية، من مواليد 1998 مقيمة بالإقامة الجامعية ذاتها، والتي تعرضت لاعتداء جنسي بتاريخ السابع جانفي 2019.

فيوم الواقعة دخل المتهمان ليلا إلى الإقامة الجامعية على متن سيارة وسمح لهما الحراس بالولوج لوجود زميل لهم في السيارة، حيث بقي المتهمان داخل الإقامة حوالي الساعتين احتسيا أثناءها المشروبات الكحولية، بعدها خرجا على متن سيارتهما مصطحبين طالبة جامعية معهما، والتي نقلاها إلى مكان آخر، أين مارسا عليها الجنس ليخليا بعدها سبيلها.

وتبعا لذلك، أودعت الطالبة شكوى وأرفقت شكواها بشهادة طبية محررة من الطبيب الشرعي تثبت عجزا طبيا مؤقتا عن العمل لمدة خمسة أيام، مع تأكيد وجود آثار ممارسات جنسية على الضحية، وكذا انتفاخ على مستوى الجبهة سببه الإصابة بآلة صلبة، حيث صرحت الطالبة أنها تعرضت للتهديد بسلاح أبيض من المتهمين لإرغامها على مرافقتهما، وجاء في تصريحات شهود أنه لاحظها داخل السيارة وهي فاقدة الوعي.