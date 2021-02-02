طالب جامعي يتورّط في جريمة قتل ثأرا لصديقه بحديقة الحيوانات ببن عكنون

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الثلاثاء، قضية قتل عمدي تورط فيها طالب جامعي، كانت حديقة الحيوانات ببن عكنون مسرحا لها.

وتبين من خلال جلسة المحاكمة ن خلفيات الجريمة تعود إلى خلاف سابق بين صديق المتهم الرئيسي وهو طالب جامعي يدعى “م.ح”، وبين الضحية “ع. منير”.

ويوم ا9 أكتوبر 2019 تنقل المتهم برفقة صديقه ” ب. عبد الرحمن” في حدود الساعة السابعة ليلا إلى حديقة الحيوانات ببن عكنون.

وخلال تواجد الضحية بالحديقة برفقة صديقين له، صادفه المتهم “حمزة” ، فتقدم نحوه، وراح يستفسر منه عن سبب اعتدائه على صديقه “عبد الرحمن” بواسطة سيف

الضحية حاول اخراج سكين من الحجم الصغير، كان يخفيه في جيب سرواله دفاعا على نفسه.

وعلى حين غرة سقط السلاح من يده، فاسرع في تلك الاثناء المتهم “حمزة” إلى التقاطه من الأرض، ليوجه لضحيته طعنة على مستوى الفخذ اليسرى.

المتهم لاذ بالفرار عبر الغابة برفقة شريكه “عبد الرحمن” الذي كان يحمل بيده هو الآخر سكينا كبيرا.

واستمر ركض المتهمين إلى غاية بلوغهما واد الرمان ليتلقيا معا في مسكن في طور الانجاز، أين تم التخلص من أداة الجريمة.

وحسب التقرير الطبي، المحرر بمستشفى بن عكنون، عقب وفاة الضحية في تلك الليلة، تبين أن سبب الوفاة المباشر هو نزيفين حادين داخلي وخارجي.

وتمكن رجال الضبطية بعد التبليغ عن الجريمة، وفتح تحقيق في ملابساتها، من تحديد هوية المشتبه فيهما “حمزة” و”عبد الرحمان”

وصرح المتهم الرئيسي “حمزة” انه لم يكن له نية قتل صديقه الضحية، وإنما وجه له طعنة خوفا من اعتدائه عليه.

أما المتهم الثاني “ابراهيم” المتابع بتهمة المشاركة في القتل، نفى عزمه المسبق للانتقام من الضحية.

وقال أنه بيوم الوقائع صادفه بالحديقة، واما عن سبب حمله السكين الكبير ذو المقبض الخشبي، فاكد انه اشهره خشية الاعتداء عليه