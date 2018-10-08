طالب جامعي يحول سكنا اجتماعيا إلى وكر دعارة بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري بحي الصباح في وهران من تفكيك وكر للدعارة بمسكن اجتماعي في حي الياسمين، أين تم توقيف 8 أشخاص من بينهم فتاتين وصاحب المسكن.

العملية الناجحة لعناصر الأمن الحضري لحي الصباح تمت استغلالا لمعلومات وشكاوى مودعة بمقر الأمن تفيد بتحركات مشبوهة لبعض الشباب والشابات على الشقة تابعة لسكنات اجتماعية بحي الياسمين،

ليتم المباشرة في عمليات الترصد والمراقبة للحي، حيث بعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران مداهمة المسكن،

أين تم العثور على 5 شبان من بينهم 3 طلبة جامعيين وفتاتين في العشرينيات من العمر تبين أن أحدهم قام باستئجاره من صاحبه ليحوله إلى وكر لممارسة الدعارة،

حيث تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الأمن لاستمام التحقيقات معهم والتي أظهرت أن صاحب السكن الاجتماعي مسبوق قضائيا قام بكراءه لطالب جامعي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية مع الموقوفين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أداع الطالب الجامعي وصاحب المسكن الحبس المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية في انتظار الفصل في القضية أمام العدالة.