طالب جزائري بلندن يُشعل مواقع التواصل بهذه الصورة

تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مميزة لطالب جامعي جزائري يدرس في جامعة لندن ببريطانيا.

ويظهر الطالب الجزائري باجودة عبد القادر، والذي ينحدر من عين صالح، في الصورة، وهو يرافق والديه بلباسهم التقليدي أثناء تخرجه من جامعة لندن.

وكان والد الطالب يرتدي اللباس التقليدي الصحراوي الذي يعرف به الرجال في الصحراء الجزائرية.

ونالت الصورة إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذين أشادوا بتمسك الطالب بجذوره وعاداته وإفتخاره بوالديه في أرقى الجامعات البريطانية.

ويتكون لباس الرجل الصحراوي من ثلاث قطع أساسية وهي: السروال والقندورة، ويغطي وجهه من أسفل العينين إلى الجبهة والأنف باللثام أو العمامة.