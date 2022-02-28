قناة النهار طالب جزائري في أوكرانيا: 60 % من الطلبة الجزائريين غادرو أوكرانيا والبقية العالقون يواجهون خطر كبير بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2022 - 22:48 شارك غرِّد أرسل 28 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/dkGxp اقرأ أيضا ياريشان : ديون شبيبة القبائل تقارب 153 مليار قناة النهار 20 فيفري قالمة: زين الدين يطمح للعمل في مجال الإعلام رغم الإعاقة البصرية قناة النهار 28 فيفري طب الأعشاب: فوائد القسط الهندي وطرق العلاج به قناة النهار 09 فيفري ثلوج كثيفة على 14 ولاية.. وأجواء جد باردة اليوم الوطني 28 فيفري سامية..تتحدى الإعاقة وتقدم تعليما ليبصر به المكفوفين قناة النهار 20 فيفري البيض : الملبنة الوحيدة تنتظر مضاعفة حصتها من البودرة لتلبية حاجيات السكان قناة النهار 16 فيفري أنا حامل متخوفة من حملي وعلى جنيني..العايلة تقولي ردي بالك خاصة وأني عالجت لمدة 4 سنوات قناة النهار 10 فيفري والي وهران رفقة وزير السياحة: عليكم بالاهتمام بالواجهة الخارجية لأي مؤسسة فندقية قناة النهار 28 فيفري صريح جدا: تـعنيف البراءة في الجزائر.. إلى متى ! قناة النهار 11 فيفري عبد العالي دروة: يمكن لطالب العمل التسجيل عبر الأنترنت دون التنقل لوكالات التشغيل قناة النهار 22 فيفري