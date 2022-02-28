إعــــلانات
قناة النهار

طالب جزائري في أوكرانيا: 60 % من الطلبة الجزائريين غادرو أوكرانيا والبقية العالقون يواجهون خطر كبير

بقلم قناة النهار
طالب جزائري في أوكرانيا: 60 % من الطلبة الجزائريين غادرو أوكرانيا والبقية العالقون يواجهون خطر كبير
  • 28
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا

رابط دائم : https://nhar.tv/dkGxp
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر