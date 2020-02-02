طالب جزائري يروي لـ “النهار”.. هكذا تفاعل الصينيون مع فيروس كورونا

روى زكريا لرباع، طالب جزائري في مدينة تشنغدو الصينية، يوميات المواطنين الصينيين، بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال في تصريح خص به “النهار” اليوم الأحد، أن الأجواء تقريبا طبيعية، ما عدا التجمعات ممنوعة، خاصة وأن الفيروس ينتشر عبر الهواء.

وأضاف “الوضع مسيطر عليه في الصين، الخروج عادي شرط ارتداء القناع الصحي الواقي”.

وزاد الطالب الجزائري المقيم بالصين ” وسائل النقل تشتغل بصفة عادية، والتموين بالمواد الاستهلاكية لم ينقطع”.

وأوضح الطالب أن موجود كل شيء موجود بالوتيرة العادية، إلا أنه تم تزويد مدينة ووهان بزيادة.

وأشار أنه يتم تزويد المراكز التجارية لمدينة ووهان، بالفترة الصباحية، حيث يقوم سكانها باقتناء المواد الغذائية لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وتحدث زكريا لرباع عن الفيديو المتداول من مدينة ووهان، والذي يظهر فيه أشخاص موتى، ملقون على الأرض.

حيث قال “أولئك الأشخاص لم يكونوا موتى مثل ما تم تداوله، بل اطباء سقطوا من التعب، فناموا على الأرض”.

وأكد أن عدد المصابين في تزايد، حيث بلغ عددهم الى غاية صباح اليوم، أزيد من 14 ألف شخص مصاب بالمرض.

وأضاف ” معظم المتوفين بفيروس كورونا، تفوق أعمارهم 50 سنة، حيث لم تسجل أي حالة وفاة لأقل من 40 سنة”.

وأضاف الطالب الجزائري “معظم المصابين بكورونا، يعانون من أمراض مزمنة، ونقص المناعة، وكبار السن”.