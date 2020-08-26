طالب جزائري يضع حدا لحياته بالحرم الجامعي “لا روشال” الفرنسي

أقدم طالب جزائري على وضع حد لحياته بالإقامة الجامعية “لاروشال” بفرنسا.

نقلت، صحيفة “لوفيغارو” عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن طالبا جامعيا جزائريا انتحر يوم الإثنين المنصرم بالإقامة الجامعية “لاروشال” بفرنسا.

وحسب ذات المصدر، فإن الطالب الجزائري البالغ من العمر 25 سنة ألقى بنفسه من نافذة غرفة بالإقامة الجامعية الفرنسية التي تديره “CROUS”.

وأضافت الوكالة عن مصادر أمنية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وأسباب الحادث.

ونقلت ذات الوكالة عن مصادر من الإقامة الجامعية “لاروشال”، أن الطالب الجزائري المنتحر قد أقدم على إكمال تخرجه بدرجة الماجستير 1 في علوم الإعلام الآلي وتحصل على تقييم عال.

وحسب تصريحات رئيس جامعة “لاروشال” الفرنسية، فإن الطالب الجزائري قد واجه صعوبات في العثور على فترة تربص للسماح له لإستكمال فترة تخرجه.