طالب سكن يضرم النار في جسده أمام المجمّع الإداري بالطارف

أقدم، عشية أمس، شاب في العقد الرابع من العمر، ينحدر من إحدى البلديات الغربية في ولاية الطارف، على محاولة الانتحار حرقا أمام المجمّع الإداري في الطارف، من خلال إضرام النيران بعد سكب كمية من البنزين على نفسه، قبل أن ينجح أعوان الحماية المدنية في إنقاذه وإسعافه بعين المكان، وتحويله إلى مستشفى الطارف، أين يخضع للعلاج.

وأكدت مصادر “النهار” بأن سبب إقدام الشاب على محاولة الانتحار حرقا أمام المجمّع الإداري في الطارف، ترجع إلى مشاكل اجتماعية بحتة، تتعلق بأزمة سكن يعاني منها المعني، الذي حاول تقديم شروحات للجهات المعنية، إلا أن مشكلته ظلت تراوح مكانها إلى غاية إقدامه على محاولة الانتحار.

وفي السياق ذاته، وعقب سماعها بالحادثة، سارعت المصالح الأمنية إلى عين المكان وقامت بمعاينة أولية للشاب، كما فتحت تحقيقا أمنيا معمقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه المحاولة التي كانت حديث العام والخاص في المنطقة طيلة عشية أمس.