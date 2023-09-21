طالب غيني يتنقل بالدراجة عبر 6 بلدان للدراسة في جامعة الأزهر بمصر

قطع أحد الطلاب مسافة 4000 كيلومتر (2500 ميل) بالدراجة عبر غرب أفريقيا. وتحمل الاعتقالات والحرارة الشديدة، من أجل الحصول على مكان في جامعة أحلامه.

وانطلق مامادو سافايو باري من غينيا إلى الأزهر المصري المرموق في ماي، على أمل أن يتم قبوله.

تجول الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بالدراجة لمدة أربعة أشهر عبر البلدان التي دمرها المتشددون الإسلاميون والانقلابات.

وقال لبي بي سي إنه سعيد “جدا جدا” بحصوله على منحة دراسية عندما وصل أخيرا إلى القاهرة.

وقال وهو متزوج وأب لطفل إنه على الرغم من عدم قدرته على تحمل تكاليف دورة الدراسات الإسلامية في الأزهر. أو السفر إلى مصر، إلا أن سمعة الجامعة دفعته إلى استغلال فرصه. في هذه الرحلة الملحمية عبر مالي وبوركينا فاسو وتوغو وبنين والنيجر وباكستان. تشاد.

يعد الأزهر أحد أكثر مراكز التعليم الإسلامي السني تأثيرًا في العالم. كما أنها واحدة من أقدم المتاحف، حيث تأسست عام 670 ميلادي.

وانطلق باري من منزله “طلبا للعلم” لكنه واجه الشك والمحن في بعض البلدان التي مر بها بالدراجة.

وقال باري: “لديهم مشاكل كثيرة والناس هناك خائفون للغاية. في مالي وبوركينا فاسو. كان الناس ينظرون إلي وكأنني رجل سيئ. في كل مكان كنت أرى الجيش بأسلحته الكبيرة وسياراته”.

وقال إنه تم اعتقاله واحتجازه ثلاث مرات دون سبب وجيه، مرتين في بوركينا فاسو ومرة في توغو.

ومع ذلك، فإن حظ باري أخذ منحى آخر عندما وصل إلى تشاد. أجرى أحد الصحفيين. مقابلة مع باري ونشر قصته على الإنترنت، مما دفع بعض الطيبين إلى تمويل رحلة طيران إلى مصر له.

وفي 5 سبتمبر وصل أخيرًا إلى القاهرة. وقال باري إنه “سعيد جدًا جدًا” لحصوله على المنحة. وأضاف “لا أستطيع أن أخبركم عن مدى سعادتي. لقد شكرت الله”.