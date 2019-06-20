طالب فلسطيني يقتل صديقه بطعنة في القلب داخل إقامة جامعية في سيدي بلعباس

احتجاجا على نشر صورته على «الأنستغرام»

أقـــدم، أمــس، طالــب فلسطينــي علــى قتــل صديقــه وسـط غرفتهم بالإقامة الجامعية «عطار بلعباس» بـــولايـــة سيـــدي بلعبـــاس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جريمة القتل وقعت في أعقاب نشوب ملاسنات بين الجاني والضحية، على خلفية قيام أحدهما بتنزيل صورة الآخر على موقع «أنستغرام».

وأوضحت مصادر «النهار» أن الضحية الذي يبلغ من العمر 21 سنة، كان بالغرفة داخل الإقامة الجامعية لحظة وقوع الجريمة، برفقة زميله الطالب الفلسطيني.

البالغ من العمر 20 سنة، لتنشب ملاسنات بينهما، على خلفية نشر صورة هذا الأخير، ليقوم فور ذلك بتناول خنجر وتوجيه طعنة قاتلة له على مستوى القلب، ويتركه غارقا وسط دمائه.

وقد جرى نقل الطالب الضحية على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى «عبد القادر حساني» ببلعباس، لمحاولة إنقاذه، غير أن القدر كان أسبق.

وفي آخر التطورات، علمت «النهار» أن مصالح الشرطة، قد تمكنت من توقيف الطالب المشتبه فيه.

حيث يجري التحقيق معه، لمعرفة ملابسات وطروف ارتكاب الجريمة، قبل إحالة ملف القضية على العدالة.