طالب يحضر قنبلة يدوية من الحرب العالمية الثانية إلى الفصل

أحضر طالب في الصف الخامس بفرنسا قنبلة يدوية وثلاث خراطيش من حقبة الحرب العالمية الثانية إلى الفصل.

وحدثت هذه الوقائع في فينيستير، في بلوجفان، يوم الجمعة 20 سبتمبر، كما أوردت صحيفة Ouest-France.

وكما أوضح عمدة البلدة الصغيرة، آلان ديكورشيل، لزملائنا، فقد أعلن الطالب من مدرسة أنطوان دو سان إكزوبيري أنه سيحضر “مفاجأة”.

وعلى علم بذلك، قام مدير المؤسسة بالاتصال بالدرك، وأخطرت الشرطة فرقة القنابل.

كما تم اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية الثانية تحتوي على 100 كغ من المتفجرات في بيرسي أون نورماندي.

وعندما وصلوا إلى الموقع، لاحظوا أن القنبلة تم إبطال مفعولها.

وأكد رئيس البلدية أنه “لم يتم إجلاء الطلاب، وساد الهدوء طوال الوقت في الفصل”.