طالب يطعن زميله بخنجر داخل القسم في جامعة تيزي وزو

بعـــــــد خـــــــلاف بينهمـــــــا بسبـــــــب فتـــــــاة

اهتزت مجددا جامعة مولود معمري بمدينة تيزي وزو، مساء أمس، على وقع حادثة خطيرة جرت أطوارها بين طالبين.

حيث قام أحدهما بتوجيه طعنات خنجر لزميله أدخلته قاعة الإنعاش بالمستشفى الجامعي ندير محمد، أين يصارع الموت.

واستنادا لأحد نوّاب رئيس الجامعة، الذي تحدث في اتصال هاتفي مع «النهار»، فإن المعتدي هو طالب بقسم اللغة الإنجليزية، وهو القسم الذي شهد وقائع الاعتداء.

بينما الضحية يدرس في قسم العلوم الاقتصادية. وأوضح نفس المصدر، أن الضحية تعرض إلى هجوم عنيف من طرف زميله.

حيث راح هذا الأخير يوجه العديد من الطعنات لزميله كانت من بينها طعنتان في منطقتين حساستين من جسده، حيث استهدف منطقة القفص الصدري والفخذ.

قبل أن يسقط الضحية في بركة من دمائه أغرقت قاعة الدراسة. وعلى الفور، جرى إسعاف الطالب الجامعي الضحية، حيث جرى نقله مباشرة وعلى جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي.

وعن سبب الاعتداء، أكد ذات المصدر أن الجريمة وقعت على خلفية خلاف بين الضحية والجاني، وذلك بسبب فتاة.

ليوضح المصدر أن أحدهما قام بالتحرش بالفتاة التي كانت على علاقة غرامية بآخر. وفيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في أسباب وملابسات الجريمة.

شن الطلبة حركة احتجاجية، حيث قاموا بغلق مقر رئاسة الجامعة، في وقت تعالت دعوات إلى شن إضراب عن الدراسة للتنديد بحالة انعدام الأمن التي تتخبط بها الجامعة.