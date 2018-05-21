طالب يعتدي على أستاذ بآلة حادة بتبسة

هاجم طالب بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة العربي التبسي بتبسة، أستاذا واعتدى عليه بالضرب وهو يحمل آلة حادة لحسن الحظ تم التحكم في الأمر.

وهذا من طرف الحضور خلال إقامة مجلس تأديبي لعدد من الطلبة من بينهم المشتبه فيه الذي مثل هو الآخر على خلفية قيامه بإهانة وتهديد أساتذة بعد منعهم له من ممارسة الغش أثناء إجراء امتحان.

الحادثة التي اهتزت على وقعها الكلية ونددت بها الأسرة الجامعية شهدت ايضا قيام الطالب بجرح نفسه مهددا بالاقدام على الانتحار في حال اتخاذ أي إجراءات عقابية ضده.

وعقب الهجوم العدواني الذي تعرض له الاستاذ الجامعي تم نقله على جناح السرعة إلى عيادة طبية اين قدمت له الاسعافات اللازمة.

مع منحه شهادة طبية تثبت عجزه ععن العمل لمدة 10 أيام إضافة إلى تقرير آخر يثبت تعرضه الى انهيار عصبي حاد.

مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادثة بعد تقدم الاستاذ الضحية بشكوى رسمية.