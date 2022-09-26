طالب يعتدي على تلميذة ويطرحها أرضا قصد سرقتها بالمحمدية

تعرّضت تلميذة قاصر تدرس في السنة الثانية متوسط وتبلغ من العمر 11 سنة، إلى السرقة عن طريق العنف من طرف جامعي وذلك بحي المحمدية بالعاصمة.

وقام بالاعتداء، شاب عشريني وهو طالب جامعي. الذي جرى توقيفه متلبسا. بعدما قام بمطاردة الضحية التي كانت ترافق والدتها. ليقوم بمباغتتهما وسرقة حقيبتها عن طريق الخطف.

وخلالها حاولت الضحية مقاومة المتهم، فسقط الهاتف النقال والشريحة على الأرض، فيما سطا على مبلغ 4000دج.

وفي تلك الاثناء تعرضت الفتاة للضرب المبرح أمام مرأى والدتها والعامة. أين كانت الضحية تستنجد بغيرها لحمايتها من المتهم الذي لم يغادر حتى أسقطها أرضا مخلفا لها اصابة بليغة بالرأس والوجه.

ومثلت الطفلة الضحية في حالة هيستريا متقدمة، بحيث لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء مطوّلا في الجلسة. بمجرد مشاهدتها المتهم الذي تقدم أمام هيئة المحكمة اليوم الاثنين. لمحاكمته عن تهمة السرقة بالعنف.

اذ صرحت الضحية القاصر التي تدرس سنة ثانية متوسط بباب الزوار. أنها بيوم الوقائع وحين تواجدها بمطعم الشواء “ميموزا” بالقرب من المركز التجاري “مول” بحي المحمدية في حدود الساعة السادسة مساء. اعترض لها المتهم الذي كانت لمحته قبلا وهو يلاحقها.

فامتنعت عن اخبار والدتها، الا أنه وبعد بلوغها المطعم قام بخطف حقيبتها اليدوية على حين غرة. وخلالها أبدت مقاومة لاجل استرداد أغراضها، المتمثلة في هاتفها النقال ومبلغ مالي يقدر ب4000دج.

غير ان المتهم ورغم صراخها وصراخ والدتها لاجل طلب النجدة لم يجد نفعا، فقد واصل المتهم تعنيفها بدفعها أرضا والاعتداء عليها بالضرب. مخلفا لها اصابات وجروح على مستوى جسدها. وهو ما أثبتتته الشهادة الطبية التي تضمنت عجزا طبيا للضحية يقدر ب10 أيام.

المتهم: أعرف الفتاة وكان بيننا دين!

المتهم الذي ينحدر من حي “منديل” بالدويرة وخلال مواجهته في الجلسة بالوقائع المنسوبة اليه. راح يلفق تهما للضحية على أساس أنه يعرف الفتاة وكان بينهما دين ” مبلغ مالي”. وانه حاول استرداده منها بيوم الوقائع، نافيا سرقته او اعتداءه على ضحيته.

الى ذلك طالبت والدة الضحية التي تأسست طرفا مدنيا بتعويض مالي قدره 40 مليون سنتيم. جبرا بالضرر الذي لحق بابنتها التي أصبحت تعاني من ازمة نفسية، اثرت عليها سلبا في حياتها الدراسية.

مصرحة أن إبنتها لا تزال تحت تأثير الصدمة جراء التعنيف الذي تعرضت له، طالبة من العدالة انصافها. وعلى ضوء ماورد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج.