طالب يُحاول إدخال نصف رطل كوكايين إلى الجزائر

استمع قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة اليوم الخميس، إلى طالب جامعي لضلوعه في قضية تهريب المخدرات الصلبة.

ويبلغ الطالب من العمر 23 سنة، وهو مزدوج الجنسية ومقيم بدولة فرلندا. والذي جرى توقيفه بمطار هواري بومدين الدولي الأسبوع الفارط، وهو بصدد إدخال كمية معتبرة من مادة “الكوكايين”.

وبحسب اامصادر التي أفادت بمعلومات لـ”النهار” حول القضية محل التحقيق. فإن إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة عبر مطار هواري بومدين والمقدر وزنها 7غ كوكاين المادة الصلباء. بالاضافة الى 250 غ في شكل عيدان طابشور من نفس المادة. التي تم ارسالها إلى المخبر العلمي بشاطوناف لإنجاز خبرة علمية لتحديد نوع المادة محل الحجز.

وكانت المحجوزات بحوزة المتهم الموقوف المدعو “م. عبد الجلال” المولود بفرنسا والمقيم بدولة برفقة أفراد والده بدولة فراندا. وتحديدا بحي فانسون venson. بحيث ضبطت الممنوعات مخبأة بإحكام بين أمتعته بداخل حقيبة وردية اللون. لينكشف أمره بغد اخضاع الأمتعة للتفتيش اليدوي، لمصالح الجمارك بالمطار.

المتهم أنكر علمه بوجود الكوكايين بين أمتعته

وحسب نفس المصادر فإن المتهم “م.عبد الجلال” كان محل ترصد وتتبع من قبل رجال الضبطية القضائية، في إطار التحقيق. ولدى استجوابه انكر علمه المسبق بوجود مادة الكوكايين بين أمتعته، التي كانت في حقيبة صديقه. اما الكمية الأخرى التي كانت في شكل عيدان طباشير فهي موجهة للاستهلاك الشخصي، باعتبارها مقوي للعضلات.

كما أضاف المتهم بأنه بيوم الوقائع، قدم مطار روما، باتجاه مطار هواري بومدين، لدخول أرض الوطن. بحيث كان بصدد ايصال حقيبة الملابس التي ضبطت بها الممنوعات، الى احد الأشخاص وهو المتهم الثاني الموقوف معه. والذي كان في انتظاره بالمطار، ارسلها اليه أحد معارفه المقيم بفرلندا المدعو ” ع.سفيان”.

كما أنكر المتهم الثاني الموقوف في القضية، خلال محاضر سماعه، علاقته بالمخدرات نكرانا قاطعا. بحيث صرح أنه كان في المطار بصدد تسلم حقيبة ملابس أرسلها إليه صهره المقيم بدولة فرلندا.

للإشارة فان المتهمين محل المتابعة بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية. وجهت له النيابة العامة تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجناية استيراد وتصدير المخدرات الصلبة.

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