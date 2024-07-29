غزة: استشهاد 10 آلاف طالب و400 معلم منذ السابع من أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الاثنين. أن 10 آلاف طالب و400 معلم استشهدوا في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني، أمجد برهم، في مؤتمر إعلان نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية دون قطاع غزة. إن ” 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة. هذا العام بسبب عدوان الاحتلال المتواصل”.

ونقلت وسائل الاعلام الفلسطينية عن الوزير برهم قوله. أن الاحتلال “صادر حق 10 آلاف من طلبة المدارس والجامعات في القطاع في الحياة. فضلا عن استشهاد 400 معلم”.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 39363 فلسطينيا و اصابة 90923 آخرين, حسب آخر حصيلة رسمية. غير نهائية.