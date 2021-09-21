طالتنا أزمة مالية وزوجي بدأ ينفذ صبره

زوجي بدأ ينفذ صبري

بعد التحية والسلام، سيدتي: يقال إن الأيام متغيرة، ولا شيء يدوم على حاله، لابد لنا أن نحمد الله تعالى ونشكره في السراء والضراء، لكنني مؤخرا أشعر بضيق في صدري ليس تذمرا لكنني خائفة من عدم قدرتي على احتواء الأمر وتخطي الأزمة التي نعيشها.

أنا سيدة بيت، زوجي يعمل لحسابه الخاص في مشروع بسيط، منذ أن ارتبطت به ونحن ننعم بالسكينة ماعدا تلك المشاكل اليومية التي لا يخلو منها أي بيت، رزقنا الله 3 أطفال، لكن في الشهور الأخيرة بدأت الأمور تتدهور نوعا ما وبدأ مشروع زوجي في تراجع لأسباب وتداعيات كثيرة لا داعي للولوج فيها، وأشعر أن صبره بدأ ينفذ، فمنذ أن يفيق من نومه وهو يتحدث فقط عن هذه الأزمة، ولا يكف عن التفكير فيها، أشياء كثيرا تغيرت في حياتنا وأمور عديدة بات لزاما علينا التخلي عنها، صدقيني إن قلت لك بأن أكثر ما يخيفني هو وضعه النفسي وحالته الصحية، فأرجو منك رشدي قبل أن تفلت الأمور من يدي؟