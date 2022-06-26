قناة النهار “طالع هابط: الشيخ النوي.. “تحيا الجزائر زكارة في العديان بقلم قناة النهار نشر في 26 جوان 2022 - 22:17 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 77 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9GUB2 اقرأ أيضا شاهد تحدي اللهجات والأمثال الشعبية في بلاطو حكاية نجاح قناة النهار 22 جوان تدهور صحة المترشحة "أمينة سالم" المقصية من البكلوريا بسطيف وتصاب بإنهيار عصبي.. القصة الكاملة قناة النهار 16 جوان وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة قناة النهار 06 جوان وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات "البكالوريا" من ولاية أدرار الوطني 12 جوان المديرة العامة للضرائب: قبل الذهاب لرقمنة الضرائب كان من الضروري تطوير منشآتها قناة النهار 13 جوان الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية في تندوف الوطني 07 جوان صريح جدا:طفلة تصنع الحدث باختراعاتها التكنولوجية..لازم نوصل للسن القانوني باش نسوق المنتوج قناة النهار 19 جوان داخل الـ18: الجزائر في إختبار مع إيران.. ودية بطابع عالمي قناة النهار 11 جوان وزير السياحة: السياحة ستكون بديل إقتصادي والأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة سيكون ضيف شرف بوهران قناة النهار 23 جوان سليم دادة للنهار.. حفل إفتـتـاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط سيكون الأضخم منذ الإستقلال قناة النهار 22 جوان