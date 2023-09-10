إعــــلانات
قناة النهار

طالع هابط: الشيخ النوي حول تعيين الولاة.. “هذوا الولاة لازم نعاونوهم ونوقفوا معاهم”

بقلم قناة النهار
طالع هابط: الشيخ النوي حول تعيين الولاة.. “هذوا الولاة لازم نعاونوهم ونوقفوا معاهم”
طالع هابط
  • 10
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/6SVEb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر