قناة النهار “طالع هابط: الشيخ النوي.. “خدموا خريجي المدارس الشبه الطبي السبيطارات محتاجتهم بقلم قناة النهار نشر في 27 جويلية 2021 - 21:52 طالع هابط شارك غرِّد 92 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965438 اقرأ أيضا كارثـ.ـة .. أقارب المصـ.ـابين بكورونا في تبسة يحتجون ويناشدون السلطات التدخل قناة النهار 18 جويلية ضياف ربي: عائلة من 8 أفراد يعيشون في ظروف مزرية.. بيتهم خيمة متكونة من قماش لايملكون حتى قوت يومهم 😢 قناة النهار 07 جويلية فنانون ينعون رحيل الممثل الكبير "فريد الروكور" قناة النهار 12 جويلية تساؤلات: منظمة الصحة العالمية تحذر .. السلالات المتحورة ألفا،بيتا،جاما ودلتا الأكثر عدوى وشراسة قناة النهار 14 جويلية