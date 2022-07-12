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قناة النهار

“طالع هابط: الشيخ النوي.. “شاهد طريق المـ ـوت بالبويرة.. والمسؤولين عن الطرقات عجزوا يخدموها

بقلم قناة النهار
“طالع هابط: الشيخ النوي.. “شاهد طريق المـ ـوت بالبويرة.. والمسؤولين عن الطرقات عجزوا يخدموها
طالع هابط
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