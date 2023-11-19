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قناة النهار

طالع هابط: الشيخ النوي.. شاهد معاناة الفلاحين في تيارت بسبب الوعود الكاذبة

بقلم قناة النهار
طالع هابط: الشيخ النوي.. شاهد معاناة الفلاحين في تيارت بسبب الوعود الكاذبة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/ylUn6
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