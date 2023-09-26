قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يبعث برسالة لوزير الصناعة بخصوص مصنع للزجاج متوفق بتبسة بقلم قناة النهار نشر في 26 سبتمبر 2023 - 22:45 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 26 0 رابط دائم : https://nhar.tv/cR1W1 اقرأ أيضا حرائق مهولة نشبت في 20 منطقة بغابات بجاية دون تسجيل خسائر بشرية قناة النهار 16 سبتمبر بومرداس.. توقيف 10 أشخاص وحجز 13029 قرص مهلوس بزموري قناة النهار 10 سبتمبر جزائريون: الأطباق التقليدية الجاهزة .. مشروع أم عزيز لمختلف المناسبات الدينية قناة النهار 25 سبتمبر صريح جدا: هذه هي أكثر السلوكيات التي تجعل الجزائري يخسر وظيفته .. قناة النهار 25 سبتمبر والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. "الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا" قناة النهار 06 سبتمبر بلماضي غاضب من ظروف التربص الأخير..كانو علابالهم شهرين مقبل بلي كنا جايين نلعبو عندهم قناة النهار 13 سبتمبر صريح جدا: تصريحات المواطنين حول الميزانية التي صرفت بين العطلة والدخول المدرسي قناة النهار 13 سبتمبر بومرداس: مؤسسات تربوية تسابق الزمن لضمان دخول مدرسي هادئ قناة النهار 06 سبتمبر بسكرة / قبيل موسم جني التمور.. باكورة التمر مقصد مستعملي الطريق قناة النهار 07 سبتمبر الفرصة الثانية: شاب تتغيّر حياته بعد دخوله السجن بسبب نزاع حول الورث قناة النهار 22 سبتمبر