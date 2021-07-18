قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يحث المواطنين على الحذر وإتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بكورونا بقلم النهار أونلاين نشر في 18 جويلية 2021 - 20:06 شارك غرِّد 43 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962106 اقرأ أيضا والي بومرداس: متعاملين إقتصاديين محليين أبدو رغبتهم بدعم فريق برج منايل قناة النهار 29 جوان سطيف: ظروف عمل قاسية للإسكافيين المطالبين بمحلات لائقة للإستمرار في نشاطهم قناة النهار 28 جوان شوفو حكايتي.. أم تروي بحرقة كيف تخلصوا من وحيدها غدرا بسبب هاتف فتاة!! قناة النهار 10 جويلية لقاء خاص مع العازفة والمغنية هيفاء بوراس في برنامج 360 قناة النهار 16 جويلية