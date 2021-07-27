قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يذرف الدموع ويتأثر بسبب معاناة مرضى الكوفيد في المستشفيات بسبب نقص الأكسجين بقلم النهار أونلاين نشر في 27 جويلية 2021 - 20:41 شارك غرِّد 35 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965389 اقرأ أيضا عتيقة تعايد الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتترحم على كل الفنانين الذين وافتهم المنية قناة النهار 20 جويلية الصيف يحلى معنا| هل شيب الشعر مرتبط بالعامل الوراثي ؟ قناة النهار 26 جويلية دلال خير: حالة مزرية يعيشها الطفل محمد ياسين بسبب المرض قناة النهار 23 جويلية تحريات: قضية تزويــ.ــر بطريقة لا تخطر في بال أحد فريدة من نوعها والدرك الوطني يوقف المتورطين قناة النهار 13 جويلية