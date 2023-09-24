قناة النهار طالع هابط : الشيخ النوي يرد حول منع إستيراد العجول والبقر بسبب الفيروس.. ويعطيكم الحل بقلم قناة النهار نشر في 24 سبتمبر 2023 - 22:09 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 32 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Sb5q5 اقرأ أيضا بسكرة / قبيل موسم جني التمور.. باكورة التمر مقصد مستعملي الطريق قناة النهار 07 سبتمبر صريح جدا: الجزائريون يتضامنون مع الشعب المغربي بعد كارثة الزلزال .. قناة النهار 11 سبتمبر لاعبو المنتخب الوطني يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة قناة النهار 08 سبتمبر السفيرة الأمريكية: أعربت للرئيس تبون امتنان واشنطن لوقوف الجزائر مع دول جوارها خاصة خلال الكوارث قناة النهار 13 سبتمبر طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 21 سبتمبر والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. "الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا" قناة النهار 06 سبتمبر طالع هابط: شاهد ماذا يحدث للإنارة العمومية للبلدية الملقبة بسويسرا قناة النهار 12 سبتمبر مدرب منتخب تنزانيا "عادل عمروش" يتصالح مع موظف الفاف قناة النهار 08 سبتمبر بومرداس: مؤسسات تربوية تسابق الزمن لضمان دخول مدرسي هادئ قناة النهار 06 سبتمبر وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات قناة النهار 19 سبتمبر