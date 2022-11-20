قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يرد ويوضح حول مشكلة شركة “سابطا” في الدويرة بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 21:46 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 72 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/a3mAA اقرأ أيضا عندما يغيب الضمير والهدف هو الربح فقط .. مشاهد صادمة لأطعمة فاسدة داخل ورشة لصناعة الحلويات بوهران قناة النهار 07 نوفمبر "ريبورتاج حول تشغيل المـ.ـساجين بباتنة .. "عندما يصبح المسـ ـجون خلّاقا للثروة قناة النهار 16 نوفمبر الإيقاع بـ 15 مشتبه بهم في تزوير تذاكر مقابلات الخضر بالملعب الأولمبي قناة النهار 09 نوفمبر نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني يلقي رسالة الملك حمد بن عيسى بمناسبة القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار قناة النهار 15 نوفمبر تساؤلات: القمة العربية .. توافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا قناة النهار 05 نوفمبر كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر فيلم "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي قناة النهار 12 نوفمبر فاسألوا : العلم طريق الجنة قناة النهار 09 نوفمبر تحريات: مشاهد حقيقية وحصرية.. شاهدوا أغرب وأخطر طرق التهريب عبر المطارات الجزائرية قناة النهار 08 نوفمبر